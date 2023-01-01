رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تصدي مواطنين لمجموعات من المستوطنين وأعضاء كنيست عن حزب الليكود الذين يطالبون حكومة الاحتلال بالتعجيل في هدم وإخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

كما عنونت الصحف، اعتراف جيش الاحتلال بقتل الشهيد أحمد كحلة (45 عاما) من رمون شرق رام الله دون أن يشكل خطرًا أو تهديدًا كما تم الادعاء سابقًا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم

- مواطنون يصدون اقتحام أعضاء الليكود والمستوطنين للخان الأحمر

-إيرلندا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات بعد تدمير مبان ممولة أوروبي

- الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزل الأسير المحرر كريم يونس وتقتاد أقاربه للتحقيق

- اشتية يبحث مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التعاون من أجل حماية حل الدولتين

- الاحتلال يعترف بقتل الشهيد كحلة دون أن يشكل تهديدا أو يحاول طعن أحد جنوده

- إدارة سجن "ريمون" تنقل 25 أسيرا إلى "جلبوع"

- صالح الحموري: لن أعطي المحتل الفرصة ليشعر بأنه انتصر بترحيلي قسرا من فلسطين

-مجلس وزراء الاتصالات العرب يعتمد مدينة القدس "العاصمة الرقمية للعام 2023"

- "حماس" تواصل هدم عشرات المنازل والمنشآت الخدماتية والحيوية غرب مخيم الشاطئ

- المستشارة القضائية الإسرائيلية بصدد البحث في تنحية نتنياهو

"الأيام":

­- حشد من المواطنين يصد محاولة أعضاء كنيست من "الليكود" ومستوطنين اقتحام قرية الخان الأحمر

- الاحتلال يعترف بقتل الشهيد كحلة: لم يشكل تهديدًا ولم يحاول طعن أحد

- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي وينشدون "هتكفا"

- إشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر باتفاقيات الشراكة مع إسرائيل

- الاحتلال يعتقل 4 شبان غرب نابلس وإصابات بالاختناق خلال اقتحام بيت أمر

- قرار إسرائيلي بهدم كل مبنى جديد يقام داخل المنطقة "ج"

- مواجهات خلال التصدي لعمليات اقتحام ومستوطنون ينفذون اعتداءات

- عرعرة: الشرطة الإسرائيلية تقتحم منازل أشقاء المحرر كريم يونس

- الحموري يرفض الصمت: صوتي سيكون أعلى وأقوى، قتالي سيستمر

- المستشارة القضائية تنفي بحث تنحية نتنياهو والائتلاف الحكومي يحذر

"القدس":

- إصابات في الخليل القديمة واقتحام طولكرم

- مسؤولون: مخطط هدم الخان الأحمر سيفشل

- اقتحام منزل كريم يونس واقتياد عدد من أشقائه واقربائه للتحقيق

- الاحتلال يعترف بإعدام الشهيد كحلة

- اشتية يبحث مع وزراء خارجية "الاتحاد الأوروبي" التعاون لحماية حل الدولتين

- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويرفعون الاعلام الاسرائيلية في باحاته

- صالح الحموري يرفض الصمت بعدما طردته إسرائيل