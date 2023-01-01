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تفعيل رابط فحص المنحة القطرية عن شهر يناير 2023

الإثنين 23 يناير 2023 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفعيل رابط فحص المنحة القطرية عن شهر يناير 2023



غزة/سما/

 فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مساء اليوم الإثنين، رابط فحص المنحة القطرية 100دولار عن شهر يناير 2023.

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ يوم غد /الثلاثاء/ بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، صرف دفعة شهر يناير الجاري من المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

رابط فحص  المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر يناير 2023

وأوضح  السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ولفت العمادي، إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص  المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر يناير 2023

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