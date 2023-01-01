جريمة بشعة تهز الكويت

الكويت/سما/

هزت جريمة بشعة الشارع الكويتي، حيث تعرضت وافدة فلبينية للاغتصاب والقتل ثم الحرق على يد مواطن كويتي، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وتم العثور على جثة محروقة لامرأة مجهولة، يوم السبت، على طريق السالمي بالكويت، وقد تعرضت أيضا لتهشيم في الجمجمة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الأحد، عن فك لغز قضية قتل المرأة الوافدة في بر السالمي، مؤكدة على "التوصل للمتهم وضبطه والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة".

وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من أخذ بصمات الضحية وتبين أنها فلبينية الجنسية، وعليها قضية تغيب.

وبحسب ما ذكره مصدر أمني لصحيفة "الرأي" الكويتية، فإن المتهم "مواطن كويتي"، وقد اعترف بالواقعة أثناء التحقيقات.

وكشف فحص وتشريح الجثة أن المجنى عليها كانت حاملا، ويتم حاليا مطابقة العينات مع المتهم.