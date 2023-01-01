  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

جريمة بشعة تهز الكويت

الإثنين 23 يناير 2023 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة بشعة تهز الكويت



الكويت/سما/

هزت جريمة بشعة الشارع الكويتي، حيث تعرضت وافدة فلبينية للاغتصاب والقتل ثم الحرق على يد مواطن كويتي، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وتم العثور على جثة محروقة لامرأة مجهولة، يوم السبت، على طريق السالمي بالكويت، وقد تعرضت أيضا لتهشيم في الجمجمة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الأحد، عن فك لغز قضية قتل المرأة الوافدة في بر السالمي، مؤكدة على "التوصل للمتهم وضبطه والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة".

وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من أخذ بصمات الضحية وتبين أنها فلبينية الجنسية، وعليها قضية تغيب.

وبحسب ما ذكره مصدر أمني لصحيفة "الرأي" الكويتية، فإن المتهم "مواطن كويتي"، وقد اعترف بالواقعة أثناء التحقيقات.

وكشف فحص وتشريح الجثة أن المجنى عليها كانت حاملا، ويتم حاليا مطابقة العينات مع المتهم.

#الكويت #جريمة #الفلبين

الأكثر قراءة اليوم

أول دولة عربية تقدم أسلحة إلى أوكرانيا.. من هي؟!

اعترافات مثيرة للبناني أسقطه الموساد لرصد صواريخ حزب الله

الجهاد الإسلامي تهدد "إسرائيل"..

أسعار صرف العملات

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يناير 2023

غضب إسرائيلي من "EuroPal" ..

غزة: معايير صرف المنحة القطرية الدفعة 44

الأخبار الرئيسية

تقرير أمني يكشف أكبر تهديد استراتيجي تواجهه "إسرائيل" في 2023

1245866530

لأول مرة.. وزير إسرائيلي يزور الإمارات سراً

228063ce-274b-4136-8089-58dbf2a08a98

اشتية: الاتفاق على حزمة مساعدات أوروبية لفلسطين بنحو 300 مليون دولار

قائد عسكري إسرائيلي يكشف كيف ستندلع الحرب القادمة داخل غزة

64481796_303

نتنياهو يتعهد بإعادة درعي للحكومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم