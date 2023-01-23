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ميسي يوجه ضربة موجعة لباريس سان جيرمان

الإثنين 23 يناير 2023 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يوجه ضربة موجعة لباريس سان جيرمان



وكالات

فجر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، والمقرب من نادي برشلونة، مفاجأة كبرى، تتعلق بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد ارتباطهما لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.

وكتب روميرو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان".

وأضاف: "فوز ميسي بكأس العالم، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله".

وكان ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بلقب مونديال "قطر 2022" على حساب نظيره الفرنسي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 18 ديسمبر الماضي، على استاد "لوسيل".

وحصل ميسي على لقب أفضل لاعب في مونديال قطر.

وارتبط اسم ميسي البالغ عمره 35 عاما، مؤخرا، بالانتقال للعب في المنطقة العربية، من بوابة الهلال السعودي، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي النصر السعودي.

#ميسي

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