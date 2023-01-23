مصرع 3 عسكريين في تحطم طائرة مروحية غربي الجزائر

الجزائر/سما/

لقي 3 عسكريين مصرعهم، الإثنين، في تحطم طائرة مروحية خلال مهمة تدريبية بولاية عين الدفلى غربي الجزائر.



وبحسب وزارة الدفاع الجزائرية، عبر بيان: “تحطمت مساء اليوم مروحية من نوع MI -171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى”.



وأفادت بأن “الحادث أسفر عن استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة”

وهذه المروحية “كانت في مهمة تدريبية مبرمجة”، وقد أمر رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة بـ”فتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث”، وفق البيان.

وتقدم الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع عبد المجيد تبون بـ”تعازيه الخالصة لعائلات الشهداء ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي”، بحسب التلفزيون الرسمي.