أردوغان يعلق على حرق القرآن في السويد

أنقرة/سما/

أكد الرئيس لتركي رجب طيب أردوغان أنه على السويد ألا تنتظر بعد الآن من أنقرة أن تتخذ أية خطوة في إطار قبول انضمام السويد لحلف "الناتو"، على خلفية إحراق القرآن الكريم بستوكهولم.



وعلى خلفية حادثة إحراق المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، قال أردوغان: "لا تنتظر السويد بعد الآن منا، أن نتخذ أية خطوة في إطار قبول انضمام السويد لحلف الناتو".

وأضاف: "تريدون دعم المنظمات الإرهابية، وتدعمون من يعادون الإسلام، وتريدون منا أن ندعم انضمامكم للناتو.. هذا الأمر لن يكون إطلاقا".

وأردف الرئيس التركي: "نقول بوضوح..لا تنتظر السويد بعد الآن أي دعم منا لانضمامها لحلف الناتو..نقول بوضوح إنه لا يحق لأحد أن يهين القيم المقدسة لنا".

ونفذ المتطرف السويدي الدنماركي رامسوس بالودان، يوم السبت الماضي، ما وعد به من حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة وحضور إعلامي كبير.