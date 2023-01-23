اشتية يطالب فرنسا بكسر الأمر الواقع والاعتراف بدولة فلسطين

بروكسل/سما/

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية فرنسا بكسر الأمر الواقع والاعتراف بدولة فلسطين، من أجل الحفاظ على حل الدولتين في وجه كافة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية لتقويضه.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في مقر المجلس الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

وأطلع اشتية وزيرة الخارجية الفرنسية على تطورات الأوضاع في فلسطين، وتصاعد وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية.