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القدس: الاحتلال يحوّل شابا للاعتقال الإداري ويفرض الحبس المنزلي على 7 فتية

الإثنين 23 يناير 2023 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: الاحتلال يحوّل شابا للاعتقال الإداري ويفرض الحبس المنزلي على 7 فتية



القدس المحتلة/سما/

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، إلى الاعتقال الإداري.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مالك محيسن من منزله بالمخيم، اليوم، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

يذكر أن الشاب مالك محيسن أسير سابق، وتعرض للحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق ذاته، فرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 7 فتية مقدسيين، هم: أمجد شاور، وآدم نجم، وآدم زيتون، وفؤاد جبريل، وآدم حليسي، وخضر سمرين، ومدحت زاهدة، من حي وادي الربابة بسلوان، والبلدة القديمة بالقدس.

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#القدس

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