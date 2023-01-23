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اشتية يلتقي مفوض سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي

الإثنين 23 يناير 2023 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي مفوض سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي



بروكسل/سما/

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، في مقر المجلس الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مفوض سياسة الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

وناقش الطرفان التعاون الثنائي ومشاريع المياه والطاقة التي يمولها الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، وكذلك إمكانية تمويل مشاريع جديدة في البنية التحتية بمختلف المحافظات الفلسطينية.

وعبّر رئيس الوزراء عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لفلسطين، مؤكدا الرغبة بتعزيز هذا التعاون والشراكة.

وتابع: "أوروبا قدمت دعما كبيرا لفلسطين على مختلف الأصعدة، واستثمرت الكثير من أجل بناء المؤسسات وإقامة الدولة الفلسطينية".

وشدد اشتية على أهمية الدعم المالي الأوروبي في هذا الوقت بالذات، بالتزامن مع حكومة إسرائيلية متطرفة تدمر بشكل ممنهج إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وتأثُّر فلسطين بالحرب في أوكرانيا وانعكاسها على الأسعار، إضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية.

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#رئيس الوزراء محمد اشتية

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