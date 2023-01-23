الرئيس عباس يستقبل رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم كوزو توشيما، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب.

ورحّب الرئيس بالضيف، مثمنا جهوده المتواصلة في دعم حق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في جميع المحافل الرياضية القارية والدولية، وتطوير وإدارة الحركة الرياضية وفق النظام وقوانين الفيفا والميثاق الأولمبي.

وأشاد الرئيس بجهود الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في تطوير الرياضة الفلسطينية، ودعم الشباب الفلسطيني في الوصول لجميع المنافسات القاريّة والدولية، ورفع اسم فلسطين عاليا.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم التزامه المتين مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لتطبيق القوانين الدولية وتطوير اللعبة الشعبية، بما يصب في مصلحة اللاعب الفلسطيني الذي يتطور باستمرار نحو الأفضل.

وحضر اللقاء السفير الياباني لدى فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إبراهيم أبو سليم.