الاحتلال يعتدي على المواطنين ومتاجرهم في الخليل

الخليل/سما/

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على المواطنين ومتاجرهم، في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على عدد من المواطنين وأطلقوا قنابل الصوت داخل متاجرهم، ما تسبب بإلحاق أضرار جسيمه فيها، وأرغموهم على اغلاقها، تزامنا مع تواجد مستوطنين مسلحين في المنطقة كانوا يشتمون المواطنين بألفاظ نابية.

ويعاني أصحاب المحلات التجارية في المنطقة التي تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات الشويكي ومسودة وطباخي وأبو خلف وغيرهم، بشكل متواصل من اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.