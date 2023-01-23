  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتدي على المواطنين ومتاجرهم في الخليل

الإثنين 23 يناير 2023 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتدي على المواطنين ومتاجرهم في الخليل



الخليل/سما/

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على المواطنين ومتاجرهم، في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على عدد من المواطنين وأطلقوا قنابل الصوت داخل متاجرهم، ما تسبب بإلحاق أضرار جسيمه فيها، وأرغموهم على اغلاقها، تزامنا مع تواجد مستوطنين مسلحين في المنطقة كانوا يشتمون المواطنين بألفاظ نابية.

ويعاني أصحاب المحلات التجارية في المنطقة التي تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات الشويكي ومسودة وطباخي وأبو خلف وغيرهم، بشكل متواصل من اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

#الخليل

الأكثر قراءة اليوم

أول دولة عربية تقدم أسلحة إلى أوكرانيا.. من هي؟!

لماذا ترفض "إسرائيل" تسليم قاض مكسيكي ليحاكم في بلاده؟

خبير عسكري إسرائيلي: الأوضاع تتجه نحو التفجر و انتفاضة فلسطينية تقترب

اعترافات مثيرة للبناني أسقطه الموساد لرصد صواريخ حزب الله

الجهاد الإسلامي تهدد "إسرائيل"..

"إسرائيل": أكثر من 130 شركة "هاي تيك" تعتزم الإضراب عن العمل احتجاجا على "انقلاب نتنياهو"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

1245866530

لأول مرة.. وزير إسرائيلي يزور أبو ظبي سراً

قائد عسكري إسرائيلي يكشف كيف ستندلع الحرب القادمة داخل غزة

64481796_303

نتنياهو يتعهد بإعادة درعي للحكومة

photo_2023-01-23_16-16-47

غضب إسرائيلي من "EuroPal" ..

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يناير 2023

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم