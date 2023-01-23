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نقل الأسير نائل البرغوثي وابن شقيقه إلى سجن "نفحة"

الإثنين 23 يناير 2023 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسير نائل البرغوثي وابن شقيقه إلى سجن "نفحة"



رام الله/سما/

 نقلت إدارة سجون الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، الأسير نائل البرغوثي  (65 عاماً) وابن شقيقه عاصم البرغوثي (35 عاماً) ، من سجن ايشل إلى سجن نفحة.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير نائل البرغوثي، دخل مؤخراً عامه الـ43 في سجون الاحتلال، وقضى منها (34) عاماً بشكلٍ متواصل، وتحرر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، وهو محكوم بالسجن المؤبد و18 عاماً.

والأسير عاصم البرغوثي مُعتقل منذ عام 2019 ومحكوم بالسجن المؤبد 4 مرات، وهو أسير سابق أمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال، وهو شقيق الشهيد صالح البرغوثي والذي ارتقى في أواخر عام 2018.

#نائل البرغوثي

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