  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبيّة: التصعيد في القدس لن يتوقف

الإثنين 23 يناير 2023 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة: التصعيد في القدس لن يتوقف



غزة/سما/

أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى اليوم الاثنين وهم يرفعون الأعلام الصهيونيّة ونفذوا ما يُسمى "السجود الملحمي"، هو استمرار لمحاولات الاحتلال لفرض سيطرته بشتى الطرق على المدينة المقدسة، لا سيما في ظل الحكومة اليمينيّة المتطرفة في الكيان.

ورأت الشعبيّة، أنّ التصعيد الصهيوني في القدس لن يقف عند هذا الحد، بل سيسعى الاحتلال إلى تهويد المدينة وتعزيز هيمنته عليها، مُحذرةً من أنّ هذا التصعيد سيُقابل حتمًا بتصعيدٍ شعبي لا يستطيع الاحتلال أو أي كان السيطرة عليه.

وأكَّدت الشعبيّة، أنّ شعبنا سيواصل تصعيد الاشتباك المفتوح مع الاحتلال على مواقع التماس، وهو قادر على إفشال كل المخططات التي تستهدف تصفية حقوقنا أو مقدساتنا.

#الجهبة الشعبية

الأكثر قراءة اليوم

أول دولة عربية تقدم أسلحة إلى أوكرانيا.. من هي؟!

لماذا ترفض "إسرائيل" تسليم قاض مكسيكي ليحاكم في بلاده؟

خبير عسكري إسرائيلي: الأوضاع تتجه نحو التفجر و انتفاضة فلسطينية تقترب

اعترافات مثيرة للبناني أسقطه الموساد لرصد صواريخ حزب الله

الجهاد الإسلامي تهدد "إسرائيل"..

"إسرائيل": أكثر من 130 شركة "هاي تيك" تعتزم الإضراب عن العمل احتجاجا على "انقلاب نتنياهو"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

1245866530

لأول مرة.. وزير إسرائيلي يزور أبو ظبي سراً

قائد عسكري إسرائيلي يكشف كيف ستندلع الحرب القادمة داخل غزة

64481796_303

نتنياهو يتعهد بإعادة درعي للحكومة

photo_2023-01-23_16-16-47

غضب إسرائيلي من "EuroPal" ..

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يناير 2023

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم