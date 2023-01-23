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إيرلندا تطالب "إسرائيل" بدفع تعويضات بعد تدمير مبان ممولة أوروبيا

الإثنين 23 يناير 2023 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيرلندا تطالب "إسرائيل" بدفع تعويضات بعد تدمير مبان ممولة أوروبيا



بروكسل/سما/

 طالبت إيرلندا، اليوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مقابل التدمير المنهجي الذي يستهدف مباني ممولة من الاتحاد الأوروبي في فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "أعتقد أنه من المقبول أن يساهم الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر في تقديم مساعدات كبيرة للفلسطينيين والبنية التحتية الفلسطينية، لكن تدميرها بشكل ممنهج يوجب دفع تعويض".

وأضاف: "كما نعتقد أن قضايا الاستيطان المستمرة أمر غير مقبول، وفي رأينا أنها غير مقبولة من المنظور الإنساني أيضا. هذا أمر استفزازي ولا يفضي إلى حل الدولتين".

وشدد مارتن على أن إيرلندا "تدعم حل الدولتين، لكن الحقائق على الأرض تجعل ذلك صعبا للغاية".

#ايرلندا #بروكسل #اوروبا

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