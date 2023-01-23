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غزة: معايير صرف المنحة القطرية الدفعة 44

الإثنين 23 يناير 2023 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: معايير صرف المنحة القطرية الدفعة 44



غزة/سما/

نشرت وزارة التنمية في قطاع غزة اليوم الاثنين، معايير صرف المنحة القطرية للدفعة الـ 44.

ووفقاً لوزارة التنمية الاجتماعية، فإن الصرف سيكون وفقًا للمعاير التالية:

وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ يوم غد /الثلاثاء/ بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، صرف دفعة شهر يناير الجاري من المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضح  السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ولفت العمادي، إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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