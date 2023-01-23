تعرف على بدلاء "درعي"

القدس المحتلة/سما/

أعلن حزب "شاس" الذي تمت إقالة زعيمه "أرييه درعي" من منصبه كوزير للصحة والداخلية في أعقاب حكم المحكمة العليا، عن هوية بدلاء درعي في الحكومة، وفقًا لموقع "سيروجيم" العبري.

وبحسب إعلان "شاس"، فإن منصب درعي في وزارة الداخلية سيتسلمه وزير الخدمات الدينية، مايكل مالشيالي، الذي سيخدم في الوزارتين. وسيتولى الوزير حاييم بيتون، الذي يشغل منصب وزير التعليم، وزيرًا للصحة أيضًا.

وفي وقت سابق اليوم، شارك درعي في اجتماع حزبه وحذر من أن القضاء سيجد أمامه "ائتلافًا حديديًا". وشارك في الاجتماع إلى جانب درعي أعضاء الائتلاف ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذين عبروا عن دعمهم له في ضوء إقالته وأعلنوا التزامهم بقيادة تشريع من شأنه أن يسمح له بالعودة لشغل منصب وزير في حكومة.

وقال درعي "التحالف مستمر والحكومة مستمرة وكل شيء سيصبح في مكانه بسلام". "نحن نتصرف وفق القانون، لسنا فوضويين، ولن ندع إسرائيل تسقط في أيدي الفوضويين". وانتقد: "هل كنتم تعتقدون أن المسؤولين المعينين من قبل الحكومة يجلسون في الغرف ويناقشون ما إذا كانوا سيعلنون مساءلة رئيس الحكومة ويقومون بانقلاب وكل شيء هادئ؟ نحن قادمون وفق القانون، لإعادة الحكم".

وأضاف، "رئيس الوزراء لم يعيّنني لكن الكنيست" درعي هاجم قرار محكمة العدل العليا. هل 11 قاضيًا أكثر عقلانية من 63 عضوًا منتخبا قانونيًا؟". وأضاف أن أحدًا لم يحذر نتنياهو قبل تعيينه وزيرًا، "لم يحذره أحد وبقي في الهواء لمدة شهر كامل. أخشى حقًا أن أحدًا ربما أراد أن يخذله عن قصد".

وتابع يقول: "لم أحضر لتقديم حلول حول سبب قيامهم بذلك، ولكن من الواضح أننا إذا أردنا حقًا خدمة الجمهور الذي انتخبنا ... الاقتراع الذي اختاره الناس وأخذوه منهم. نعتذر عن شرفنا لكننا لا نغفر لشرف جمهورنا. سنحرص على عودة القوة للجمهور".