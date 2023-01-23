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"واعد" تستنكر اقتحام منزل المحرر كريم يونس واعتقال زوجة شقيقه

الإثنين 23 يناير 2023 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واعد" تستنكر اقتحام منزل المحرر كريم يونس واعتقال زوجة شقيقه



رام الله/سما/

استنكرت جمعية واعد للأسرى اقتحام بيت عميد الأسرى السابق كريم يونس واختطاف زوجة شقيقه تميم بشكل همجي من قبل الشرطة الصهيونية في بلدة عارة بالداخل المحتل.

وقالت في تصريح وصل "صفا" إن هذا السلوك عمل انتقامي جبان، ويعبر عن مدى الانحطاط الذي وصلت إليه شرطة الاحتلال بقيادة "بن غفير".

وأضافت:" إن هذه التصرفات تدلل على أن الجهاز الأمني الإسرائيلي بات ينتهج نظام "المافيا" في ملاحقة واختطاف أبناء الشعب الفلسطيني عامة والأسرى خاصة".

ومنعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي من إقامة حفل لاستقبال الأسير المحرر كريم يونس، بعد اعتقال دام 40 عامًا في سجون الاحتلال.

#جمعية واعد للاسرى

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