مدفيديف: العالم أصبح يقترب من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة

موسكو/سما/

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسريا وردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية.

وحذر مدفيديف، من أن العالم أصبح يقترب من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال مدفيديف في اجتماع لمكتب المجلس الأعلى لحزبه "روسيا الموحدة": "يجب على حزبنا أن يساعد الناس في العالم على فهم أن العملية الخاصة التي يتم تنفيذها أصبحت تدبيرا قسريا، ردا على التحضير للعدوان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأقمارها الصناعية، وبسبب الوضع الحالي، من الواضح أن العالم قد اقترب من خطر الحرب العالمية الثالثة".