الخليل: ضبط 1200 حبة " لاريكا " تباع دون وصفات طبية

الخليل/سما/

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مديرية صحة شمال الخليل، اليوم الإثنين، من ضبط أكثر من 1200 حبة من الحبوب المخدرة كانت تباع داخل صيدلية ببلدة بني نعيم شمال الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد مروجي المخدرات على كمية من المواد المخدرة في بلدة بني نعيم، على الفور قامت قوة من الشرطة بعمل حاجز تفتيش حيث تم القبض على المشتبه فيه وضبط ما بحوزته من مخدرات.

وأضاف ارزيقات، إنه خلال عملية تفتيش المركبة عثر بداخلها على 37 حبة من حبوب لاريكا المخدرة حيث تبين بأن مصدر هذه الحبوب هي من داخل صيدلية في البلدة، بناء على ذلك تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش تلك الصيدلية وخلال عملية التفتيش بحضور طبيب من مديرية الصحة عثر بداخلها على 1204 حبة من هذه الحبوب المخدرة دون وجود فواتير رسمية والتي يمنع تداولها إلا بوصفة طبية.

وأكد أنه قد تم ضبط جميع هذه الحبوب والقبض على مروجها وصاحب الصيدلية والتحفظ عليهما لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما حسب الأصول.