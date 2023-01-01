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العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يناير 2023

الإثنين 23 يناير 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يناير 2023



غزة/سما/

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ يوم غد /الثلاثاء/ بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، صرف دفعة شهر يناير الجاري من المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضح  السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ولفت العمادي، إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتصرف دولة قطر منحة إنسانية شهرية، دعما للأسر الفلسطينية الشقيقة في قطاع غزة، والتي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي.

رابط فحص ال 100 دولار (احتفظ به، سيُفعل لاحقا)

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