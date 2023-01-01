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فيديو: غضب بعد تداول فيديو لاعتداء من شرطيتين هنديتين على مسن في الشارع!

الإثنين 23 يناير 2023 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: غضب بعد تداول فيديو لاعتداء من شرطيتين هنديتين على مسن في الشارع!



وكالات

تعرض معلم يبلغ من العمر 60 عاما، للضرب بوحشية من قبل شرطيتين أثناء قيامهما بواجبها وضح النهار، في منطقة كيمور بولاية بيهار الهندية.

وانتشر مقطع فيديو للحادث التقطه المارة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويظهر في الفيديو الذي أثار غضبا كبيرا، المعلم المسن، نوال كيشور باندي، من قرية برهولي، وهو يتعرض للضرب بالهراوات في منتصف الطريق من قبل شرطيتين.

ووقع الحادث بجاي براكاش تشوك في بهابوا، حيث كان نوال كيشور باندي يعبر الطريق على دراجته عندما أشارت إليه الشرطية بالتوقف. وقالت التقارير إن الرجل لم يتوقف وقال شيئا، لكن الشرطيتين افترضتا أنه أساء إليهما، فسحبتا دراجته، ثم بدأتا بضربه بعنف.

ويظهر في الفيديو أن الرجل يحاول حماية نفسه بيديه، لكنه تلقى عدة ضربات قوية. ورغم مناشدته لهما بالسماح له بالمغادرة، واصلت السيدتان ضربه والصراخ عليه.

وفي وقت لاحق، قال نوال كيشور باندي: "أنا مدرس لغة إنجليزية في DPS Parmalpur. أوقفتني سيدتان من الشرطة عندما كنت أعبر الطريق بدراجتي. طلبتا مني التوقف لكني تجاهلت ذلك ومضيت قدما".

#الهند

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