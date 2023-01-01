غزة: الكشف عن موعد نقل سوق فراس إلى اليرموك

غزة/سما/

كشف مدير وحدة التخطيط والاستثمار في بلدية غزّة ماهر سالم، اليوم الإثنين، عن موعد نقل سوق فراس إلى اليرموك.

وقال سالم في تصريحٍ صحفي: "البلدية بصدد نقل سوق فراس إلى اليرموك بحلول نهاية شهر شباط/فبراير المقبل"، مُشيرًا إلى أنّ سوق اليرموك يضم قرابة 600 محل تجاري قادرة على استيعاب جميع محال فراس بعد نقلها، وهي مجهزة بجميع الخدمات اللازمة للعمل التجاري.

وأوضح أنّ سوق فراس تحول بمرور السنين إلى مكرهة صحية، مُضيفًا: "رؤية تطوير السوق والرقي به قديمة لدى البلدية، وقد جاء موعد تغير ملامحه لاسيما أنه لم يعد صالحًا بشكله الحالي لمركز المدينة".



وتابع: "البلدية أشعرت أصحاب المحال في سوق فراس بضرورة إخلائها، وأتاحت لهم فرصة الإيجار في سوق اليرموك، وحال عدم الاستجابة، ستلجأ البلدية إلى إخطار المخالفين والعمل على إزالتهم بالطرق القانونية".

وأردف: "البلدية تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في سوق فراس بدلاً من وضعه الحالي وقد بات في نظر البلدية والجميع، سوق قديم جدًا غير ملائم للعمل التجاري، وهي تهدف أيضًا إلى تحويله ليصبح أحد الرموز في مدينة غزّة".

وشدّد سالم على أنّ البلدية تنوي أيضًا ربط مشروعها البديل لسوق فراس بميدان فلسطين والبلدة القديمة لمدينة غزّة، وإنشاء سوق حضاري، مُنوّهًا إلى أنّ البلدية تلتقي بشكل متواصل مع أصحاب المحال التجارية في سوق فراس في إطار الحوار المستمر معهم حرصًا من بلدية غزة على مصلحة المواطن، والارتقاء بعمل التجار.

واستكمل: "النقل إلى سوق اليرموك إجراء مؤقت بهدف تطوير منطقة سوق فراس، وعند الانتهاء سيحظى أصحاب المحال التجارية الحاليين بأولوية العودة إلى محال تجارية جديدة في فراس".

وأضاف: "البلدية عملت بكل طاقاتها وإمكانياتها وخصصت ميزانية مالية مرتفعة لتأهيل سوق اليرموك لاستقبال المحال التجارية المقرر نقلها من فراس".