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الجهاد الإسلامي تهدد "إسرائيل"..

الإثنين 23 يناير 2023 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تهدد "إسرائيل"..



غزة/سما/

اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أن ما جرى في المسجد الأقصى يمثل عدواناً واسعاً وسافراً على الشعب الفلسطيني وعلى عامة العرب والمسلمين، فالمسجد الأقصى يخص كل أبناء الأمة أينما وجدوا. 

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي في تصريح صحفي، إن اقتحام الأقصى وأداء الطقوس اليهودية الباطلة في ساحاته، يكشف عن نوايا حكومة الاحتلال الفاشية لتنفيذ مخططاتها التي هي بمثابة إعلان حرب على القدس وعلى الشعب الفلسطيني بأسره. 

وشدد سلمي، على أنه "في حال لم تقف كل الأطراف عند مسؤولياتها لوقف إجرام الاحتلال وحكومته وجيشه، فإننا مقبلون على مواجهة مفتوحة وواسعة، وعندئذ لن نتخلى عن واجباتنا المقدسة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".

وأوضح الناطق باسم الجهاد، أن "الشعب الفلسطيني ليس عاجزاً عن الدفاع عن أرضه ومقدساته، وهذا ما أثبتته معركة سيف القدس ووحدة الساحات وصيحة الفجر وغيرها، وهذا ما تؤكده جنين ونابلس والشيخ جراح وأهالي الخان الأحمر الذين يتمترسون في أرضهم وبيوتهم ولن يتركوها تحت وقع التهديدات والإرهاب الذي يمارسه "ابن غفير" وعصابته الاجرامية". 

ودعا سلمي، أهلنا وأبناء شعبنا إلى التمترس في أرضهم ومزارعهم وبيوتهم، مبينًا أن صمودهم كفيل بإسقاط مخططات حكومة العصابات الإرهابية.

#الجهاد الاسلامي #الاحتلال الاسرائيلي

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