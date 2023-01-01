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البطريرك ثيوفيلوس يدين حرق نسخة من القرآن في السويد

الإثنين 23 يناير 2023 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطريرك ثيوفيلوس يدين حرق نسخة من القرآن في السويد



القدس المحتلة/سما/

 أدان بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث، جريمة إحراق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقال ثيوفيلوس في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، عن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية: "إن هذه جرائم تُعزز الكراهية وتُبعدنا عن السلام المجتمعي والاخلاق الانسانية التي أوصانا الله بها جميعاً".

وأضاف، إن القوانين التي تمنح حق الاعتداء على معتقدات الآخرين تحت ادعاء حرية التعبير عن الرأي يجب أن يتم معالجتها من قبل السلطات التشريعية، ومحاسبة من يعتدي على معتقد الآخر من قبل السلطات القضائية التي من واجبها حماية مشاعر الناس والعمل على تعزيز السلم المجتمعي والروح الأخوية بين أبناء المجتمع الواحد وليس توفير غطاء قانوني لمن تسول له نفسه بالتعدي على معتقدات الآخرين.

وشدد بطريرك القدس على أن من حق أي انسان أن يعتقد بما يشاء، لكنه ليس من حق أي شخص المساس بمعتقد الآخر أو مضايقته أو أن يمنعه من ممارسة شعائره الدينية بحرية أو الحد من حرية وصوله إلى الأماكن المقدسة، وهذه حقوق يجب أن تكون في صُلب دستور أي دولة قبل بند "حرية التعبير".

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#البطريرك ثيوفيلوس الثالث #السويد

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