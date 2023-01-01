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خلال اقتحامه للأقصى

عضو كنيست: الصعود للحرم القدسي بداية الشهر العبري حج خاص

الإثنين 23 يناير 2023 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: الصعود للحرم القدسي بداية الشهر العبري حج خاص



القدس المحتلة/سما/

دعا عضو الكنيست يتسحاق كروزر اليوم الإثنين، المستوطنين لاقتحام متواصل للمسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال اقتحام العضو كروزر المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات برفقة والده الحاخام يهودا كرويزو ووالدته، والحاخام شمشون البويم رئيس إدارة "جبل الهيكل"، بمناسبة "بداية الشهر العبري".

وقال عضو الكنيست كروزر عن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يرأسه إيتمار بن غفير: " الصعود إلى الحرم القدسي في بداية الشهر العبري هو حج خاص للغاية، أتمنى من هنا أن يكون شهرًا جيدًا وبشارة جيدة لشعب إسرائيل"، يشرفني اليوم أن أصعد كعضو كنيست إلى هذا المكان ، أقدس مكان للشعب اليهودي ، في أرض إسرائيل"، وهذا امتياز عظيم وبعون الله سنكون محظوظين بالصعود مرات عديدة، بصفتنا السادة على أراضينا " حسب تعبيره.

وأشاد العضو كروزر بشرطة إسرائيل التي وفرت الحماية في المنطقة.

أما الحاخام كرويزو قال:"لقد حظينا بالبركة ولدينا عضو في الكنيست يتردد على الحرم المقدس بانتظام منذ الطفولة، أحب ابني عضو الكنيست الحرم القدسي منذ أن كان طفلاً ".

#عضو كنيست #اسرائيل #المسجد الاقصى #الاحتلال الاسرائيلي

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