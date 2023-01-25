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بيتكوين تسجل أعلى مستوياتها منذ أغسطس

الإثنين 23 يناير 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيتكوين تسجل أعلى مستوياتها منذ أغسطس



وكالات

تواصل بيتكوين مسيرتها الصعودية لعام 2023، حيث تجاوزت مستوى 23 ألف دولار لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2022، قبل أن تتراجع منذ ذلك الحين أدنى هذا الحاجز، اليوم الاثنين.


وحطمت العملة المشفرة مستوى سعريا لم تشهده منذ ما قبل انهيار بورصة العملات المشفرة "إف إكس تي" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والذي أغرق السوق في سلسلة من عمليات التصفية.


بلغ سعر بيتكوين 22943 دولارا وقت كتابة هذا التقرير (قرب الرابعة مساء بتوقيت موسكو، الخامسة مساء بتوقيت غرينتش)، مرتفعًا من 16 ألف دولار في بداية العام. كان هذا ارتفاعا بأكثر من 8.9%، في الأسبوع الماضي.

وقال رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة، ماكس كيزر: "بيتكوين تتخلص من تبعات فضيحة (إف تي إكس) كما لو أن شيئا لم يكن"، بحسب موقع "ياهو فايننس".


وتابع: "يركز الناس على السعر عندما ينبغي عليهم التركيز على معدل التجزئة، ومعدلات التبني التي تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وكيف تعمل بيتكوين على تغيير أمريكا الوسطى وأفريقيا مع تحقيق تقدم عالميا".


وتجاهل السوق ملف إفلاس مقرض العملات المشفرة "جينيسيس" يوم الجمعة، حيث بلغت القيمة السوقية الكاملة للقطاع الآن 1.08 تريليون دولار، وفقا لبيانات من "كوينجيكو".


وتكهن المحللون بأن إفلاس منصة المستثمرين كان متوقعا بالفعل من قبل المتداولين، مع تقارير صحفية أشارت لذلك بالفعل قبل أسابيع عدة.

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