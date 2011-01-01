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السيسي: لو تمكنوا منا لذبحونا

الإثنين 23 يناير 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: لو تمكنوا منا لذبحونا



القاهرة/سما/

قال الرئيس المصري خلال تكريمه ضابط شرطة مصري مبتور اليدين، إن الأشرار لو تمكنوا منا لذبحونا.


وأوضح خلال حضوره احتفالية عيد الشرطة الـ71، أن هؤلاء الأشرار لو قدروا علينا كانوا ذبحونا، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الإرهاب بنسبة تقارب الـ100%.

وتابع الرئيس المصري: "مش عايزين ننسى الأيام الصعبة اللي عدت"، موجها الشكر لجميع أفراد الشرطة والجيش المصريين الذي ضحوا بحياتهم في العمليات ضد الإرهابيين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في وقت سابق أن "ما تحقق خلال العشرة سنوات الماضية أمر عظيم للغاية، وده هيكون حافز لينا لحماية بلدنا خلال الفترة القبلة.. احنا بنمر بظروف صعبة جدا زينا زي غيرنا في دول العالم، ولم ندخل في حروب لتبديد الثروات المصرية، وموضوع الإرهاب فُرض علينا".

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق نجاحات عده، وقريبا سيتم الإعلان على انقضاء موجه الإرهاب التي عانتها مصر طيله 10 سنوات، مشيرا إلى ما وصفه بالنجاح التدريجي في مواجهة الإرهاب.

وقضت مصر على نسبة كبيرة من الإرهاب المتواجد في الدولة بعد عام 2011، حيث عانت مصر من موجة كبيرة بداية من عام 2013، وقامت بإطلاق حملة كبيرة للقضاء 

#الرئيس عبد الفتاح السيسي

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