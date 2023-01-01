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العالول يطلع السفير الهولندي على آخر التطورات الفلسطينية

الإثنين 23 يناير 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يطلع السفير الهولندي على آخر التطورات الفلسطينية



رام الله/سما/

أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم الاثنين، رئيس مكتب تمثيل هولندا لدى دولة فلسطين السفير ميشيل رينتينار، على آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والدولي.

واستعرض العالول، خلال لقائه السفير رينتيار، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، جرائم الاحتلال المتواصلة سواء سياسة القتل بدم بارد، أو تلك التي يمارسها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى خطورة ما تتعرض له مدينة القدس في ظل الحكومة القائمة على الاحلال والإجرام والعنصرية والإرهاب.

وثمن العالول مواقف هولندا الأخيرة المتعلقة بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح فلسطين.

بدوره، أكد السفير رينتينار التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني حتى قيام دولته المستقلة.

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#محمود العالول

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