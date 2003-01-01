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أسير من طولكرم يدخل عامه الـ21 في الأسر

الإثنين 23 يناير 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير من طولكرم يدخل عامه الـ21 في الأسر



رام الله/سما/

دخل الأسير بكر أبو عبيد (41 عاما) من طولكرم، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الأسير أبو عبيد اعتقل عام 2003، وتعرض لتحقيق قاسٍ وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد مرتين.

وحصل أبو عبيد وهو بالأسر على شهادتي البكالوريوس والماجستير، وفقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".

ويعاني الأسير أبو عبيد من عدة مشاكل صحية، وهو بحاجة لإجراء الفحوصات الطبية، وإدارة سجون الاحتلال تماطل في إجرائها.

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#الاسير بكر ابو عبيد

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