مواطنة ألمانية تشهر إسلامها أمام المحكمة العليا الشرعية في غزة

غزة/ سما /

أشهرت المواطنة الألمانية "كاتيا ميز" وهي نصرانية الديانة من طائفة الكاثوليك، إسلامها أمام المحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، برئاسة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو، وبحضور أعضاء هيئة المحكمة العليا فضيلة الشيخ سعيد أبو الجبين، وفضيلة الشيخ عمر نوفل، وفضيلة الشيخ عماد مدوخ، وفضيلة الشيخ جمال الحفني.



وأوضح الشيخ الدكتور حسن الجوجو، أن الإسلام والأسس والمبادئ التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية تؤكد على الكرامة الإنسانية وحفظ حقوق الإنسان باعتباره جوهر الوجود الإنساني.



وأكد الجوجو، ضرورة الاقتناع الكامل بمبادئ الإسلام قبل الدخول فيه ويكون ذلك على رضا كامل دونما إكراه أو إجبار من أحد، ودون تحقيق منفعة أو دفع مفسدة.



يشار إلى أن المواطنة الألمانية كاتيا ميز قد تقدمت طوعًا وقناعة بطلب حجة إشهار إسلام إلى محكمة غزة الشرعية؛ بعد أن هداها الله إلى الدين الإسلامي الحنيف وتعرفت على مبادئه الصحيحة.



وأكدت ميز أمام الشيخ الجوجو وأعضاء الهيئة، أنها ترغب بطوعها واختيارها اعتناق الدين الإسلامي وتقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبرسالة ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام.



وقررت المحكمة العليا الشرعية بالموافقة على تسجيل حجة اشهار اسلام المواطنة كاتيا ميز؛ سائلة المولى عزّ وجل أن ينفع بها ويبلغها للجميع.