  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القطاع الخاص: انتخابات الغرف التجارية عرس ديمقراطي توحد الوطن

الإثنين 23 يناير 2023 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال ممثلو مؤسسات القطاع الخاص خلال لقائهم وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في مدينة غزة، أن إجراء الحكومة الفلسطينية لانتخابات الغرف التجارية الصناعية في الوطن، عرس ديمقراطي بامتياز في وحدة الوطن و خطوة استراتيجية في تحقيق المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها وزير الاقتصاد الوطني مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورؤساء الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الجنوبية لبحث إمكانيات تطوير وتعزيز قدرات الغرف في تحسين الخدمات وتوفير البرامج والمشاريع التنموية، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص في القطاع.

وأكدوا على أن الانتخابات محطة جديدة في تطوير وتحسين أداء الغرف التي تعد أكبر المؤسسات الاقتصادية حيث تضم نحو 75 ألف منتسب الأمر الذي يحتم تحمل المسؤولية لخدمتهم والاقتصاد الفلسطيني، معربين عن شكرهم وتقديرهم لجهود الحكومة ووزير الاقتصاد الوطني لتحسين أداء القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية.

وطرح ممثلي القطاع الخاص المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة خاصة في مجال انسياب التجارة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، والقضايا الفنية التي تحتاج إلى معالجة، علاوة على إعادة إعمار قطاع غزة بمختلف مكوناته، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للمزارعين والمشاريع الصغيرة.

بدوره، قال الوزير على ان القطاع الخاص مفخرة في الثبات والإصرار على البناء على ما دمره الاحتلال في عدوانه المتكرر على القطاع واستهدافه للبنية التحتية للاقتصاد الوطني، ومواجهة كل الظروف والتحديات، نتيجة الحصار الاسرائيلي المستمر للقطاع.

واستعرض الوزير تدخلات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، والجهود الكبيرة التي تقوم بها للتخفيف من معاناة أهل قطاع غزة، وحث الدول العربية ومجموعة الدول المانحة على إعادة إعمار قطاع غزة والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي لأهلنا في القطاع.

وعبر الوزير عن الجاهزية لتقديم كل أوجه الدعم لتطوير ودعم دور الغرف التجارية ومعالجة المشاكل التي تواجه الغرف خاصة الفنية والتقنية والبرنامج الموحد للغرف، والمشاركة في المعارض الدولية بهدف الترويج للصادرات الوطنية والاستفادة من برامج ومشاريع الحكومة ووزارة الاقتصاد.

وتجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد مع في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وسلفيت وغزة وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح ، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.

#خالد العسيلي #غزة #القطاع الخاص #الغرف التجارية

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. غضب إسرائيلي من الاتحاد الأوروبي

لماذا ترفض "إسرائيل" تسليم قاض مكسيكي ليحاكم في بلاده؟

أول دولة عربية تقدم أسلحة إلى أوكرانيا.. من هي؟!

خبير عسكري إسرائيلي: الأوضاع تتجه نحو التفجر و انتفاضة فلسطينية تقترب

كريم يونس: الفصائل الفلسطينية أخفقت في ملف الأسرى

أديب إسرائيلي بارز: "إسرائيل" تحترق..

بن غفير يعقب على اعتقال ماهر يونس

الأخبار الرئيسية

خان

وقفة في "الخان الأحمر" تضامنًا مع سكانها تزامنًا مع اقتحامها من قبل أعضاء الكنيست

القضاء الإسرائيلي يدرس رسميًا إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه برئاسة الحكومة

ستتواصل الاتصالات بشأن الخان الأحمر .. اتفاق إسرائيلي على هدم أي مبنى جديد في مناطق (ج)

20230123073513

جيش الاحتلال يعترف بإعدام الشهيد أحمد كحلة بدم بارد ودون ان يشكل أي تهديد

photo_2023-01-22_21-15-09

لماذا ترفض "إسرائيل" تسليم قاض مكسيكي ليحاكم في بلاده؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم