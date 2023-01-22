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سفير "إسرائيل" في كندا يستقيل احتجاجًا على حكومة نتنياهو

الإثنين 23 يناير 2023 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير "إسرائيل" في كندا يستقيل احتجاجًا على حكومة نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

أعلن السفير الإسرائيلي في كندا رونين هوفمان، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه؛ احتجاجًا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال "هوفمان" الذي عينه رئيس الوزراء السابق يائير لابيد بهذا المنصب في تغريدة على "تويتر": "مع الانتقال إلى الحكومة الجديدة، والسياسة مختلفة في "إسرائيل"، أجبرتني نزاهتي الشخصية والمهنية على طلب تقصير منصبي، والعودة إلى إسرائيل هذا الصيف".

وأشار إلى أنه سيبقى في منصبه، حتى يتم تعيين بديل في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت سفيرة الاحتلال في فرنسا يائيل جيرمان، أول من أقدم على هكذا خطوة، في اليوم الذي أدت فيه حكومة بنيامين نتنياهو اليمين القانونية.

ولفتت جيرمان حينها إلى أنها "غير قادرة على الكذب على نفسها، والاستمرار في تمثيل سياسات مختلفة تمامًا عما تؤمن به".

وشكل نتنياهو حكومة الاحتلال الحالية، عبر ائتلاف مع عدة أحزاب يمينية متطرفة، دعمت فوزه بالانتخابات التي جرت نهاية عام 2022 الماضي.

وأعلن الائتلاف الحكومي الذي يضم حزبي “الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية” أنه سيواصل توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس (في مناطق تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي)، إضافة إلى عدة إجراءات تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين.

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