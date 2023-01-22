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ملكة جمال سابقة تدعي مقدرتها على التحدث مع الفضائيين والأموات

الإثنين 23 يناير 2023 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملكة جمال سابقة تدعي مقدرتها على التحدث مع الفضائيين والأموات



وكالات / سما /

ادعت ملكة جمال تركية سابقة على قناتها على يوتيوب، أنها تمتلك مقدرات عالية تمكّنها من التحدث مع الفضائيين والأموات.

قالت بيست أكار "49 عاماً" التي احتلت المركز الثالث في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 1995، إنها تتحدث إلى الفضائيين، وإلى السيدة مريم العذراء، ووالدها الذي توفي عام 2015، باستخدام طاقات وترددات عالية جداً.

وتدعي بيست أن لديها مقدرة على التواصل مع من سمتهم "أصدقاء المجرة الفضائيين"، وأنها تلقت رسائل منهم. وعندما سئلت عما قاله لها الفضائيون، أعطت إجابة مرعبة لمستقبل الكوكب، حيث زعمت أنهم أخبروها أن العالم بأسره سيواجه مجاعة كبيرة، ومشاكل خطيرة تتعلق بالمياه وبإنتاج الطاقة والتدفئة والغذاء.

وبينت بيست أنها تقوم بالتأمل والعمل بالطاقة لتحقيق مثل هذا التواصل، وتدرك أن البعض لا يصدقونها ويعتقدون أنها فقدت عقلها بسبب ادعاءاتها الجامحة.

وأكدت ملكة الجمال السابقة أنها لم تتواصل مع والدها وجهاً لوجه على أرض الواقع، ولكنها تواصلت معه باستخدام طاقتها، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية. 

#ملكة جمال #الفضائيين #الأموات #تركيا

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