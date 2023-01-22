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ثوري فتح يجتمع غدا لبحث هذه الملفات ..

الإثنين 23 يناير 2023 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثوري فتح يجتمع غدا لبحث هذه الملفات ..



رام الله / سما /

 قال عضو المجلس الثوري الفلسطيني ماجد الحلو، اجتماع سيعقد غدًا للمجلس الثوري الفلسطيني لمناقشة ودراسة آليات المقاومة الشعبية في سبيل مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال الجديدة.

وأضاف الحلو في مقابلة لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاثنين، سيكون غدًا اجتماع للمجلس الثوري لبحث سبل تفعيل المقاومة الشعبية كأساس لانطلاق العمل الشعبي في فلسطين بشكل عام وفي الخان الأحمر بشكل خاص .

وشدد الحلو على أن المقاومة الشعبية هي أساس العمل في هذه الفترة، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال لا تحترم اتفاقيات ولا معاهدات والانتفاضة والمقاومة والصمود على الأرض هو السبيل لمواجهتها في ظل تواصل إجرامها ومخططاتها التهويدية"

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