وقفة احتجاجية تنديدا بإجراءات الاحتلال ضد المحررين كريم وماهر يونس

غزة / سما /

نظمت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية صباح اليوم وقفة احتجاجية في مقرها بغزة، تنديدا بإجراءات دولة الاحتلال العنصرية بحق الاسيرين كريم وماهر يونس .

وشارك في الوقفة طاقم موظفي الهيئة بغزة يتراسهم الأستاذ حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة اضافة الى عدد من الأسرى المحررين والمتضامنين مع قضية الاسرى.

بدوره استنكر الأستاذ حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة الإجراءات العنصرية المتمثلة بمنع مظاهر الاحتفال بالإفراج عن الاسيرين المحررين كريم وماهر يونس والتهديدات بسحب جنسيتهما وغيرها من الإجراءات التي تهدف الي تقييد حركتهما وحملة التحريض المستمرة بحقهما.

واضاف بان الاحتلال لم يكتف باعتقالهما لهذه الفترة الطويلة بل أراد ان ينغص عليهما حياتهما ويسلب فرحتهما وفرحة شعبهما وذويهما بحريتهما.

ودعا قنيطة المؤسسات الحقوقية التي صمتت أكثر من اربعين عاما على اعتقال الاسيرين كريم وماهر يونس بان يكون لها دور في رفع يد الاحتلال عنهما والتدخل والضغط عليه للتوقف عن هذه الإجراءات غير الإنسانية وعدم التمادي في التضييق عليهما والسماح لهما بممارسة حياتهم بشكل طبيعي .