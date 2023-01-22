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حماس: نية الاحتلال ترحيل أهالي الخان الأحمر يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي

الإثنين 23 يناير 2023 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نية الاحتلال ترحيل أهالي الخان الأحمر يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي



غزة/ سما /

اعتبرت حركة "حماس"، الإثنين، إعلان الاحتلال نيته ترحيل أهالي الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، بأنه يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي التي تأسست عليها "الفكرة الصهيونية" ومارستها كل حكومات الاحتلال المتعاقبة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم "حماس"، في تصريح صحفي له، إن "ترحيل المواطن صاحب الحق في الأرض سياسة عنصرية تمارسها حكومة الاحتلال لصالح تضخيم المستوطنات، وهذه السياسة ستتصاعد في ظل حكومة المستوطنين الفاشية الحالية".

 
وأضاف قاسم: "الجماهير الفلسطينية التي خرجت اليوم في قرية الخان تعلن أن الأرض فلسطينية ولا يمكن للاحتلال طرد الفلسطينيين منها، وهذه المعركة ستكون لصالح شعبنا صاحب الأرض والمكان".

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