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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 23 يناير 2023 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

 

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الاثنين.

* "يديعوت أحرونوت": 

اقتراح لحل وسط لمعضلة اضعاف المحكمة العليا والجهاز القضائي قدمها وزير القضاء سابقا 

اليوم اضراب الجهاز الصحي كليا احتجاجا على العنف ضد الطواقم الطبية 

المس بالجهاز القضائي سيؤثر على الاقتصاد والاستثمار الأجنبي 

الليكود يهدد الاعلام: اغلاق هيئة البث الرسمية أو تقليص ميزانيتها وإقرار قوانين يقلص حرية الصحافة 

وزراء الصهيونية الدينية يقاطعون جلسة الحكومة احتجاجا على اخلاء البؤرة الاستيطانية قرب نابلس 

حزب الله يقيم 20 برج مراقبة على الحدود وسكان المنطقة يخشون من إطلاق الرصاص عليهم 

* "معاريف": 

اقالة درعي من منصبة وخلافات بين وزير القضاء ورئيس لجنة إقرار القوانين في الكنيست حول قانون أساس الاحكام 

منظمة يوروبال البريطانية بدأت بحملة واسعة ضد 25 وزيرا وعضوا في الكنيست حول تصريحاتهم لإثبات ان إسرائيل دولة عنصرية 

شركات "الهايتك" تهدد بأنها ستنتقل الى الخارج إذا اقرت الحكومة قوانين اضعاف الجهاز القضائي 

بن غفير يقدم للحكومة قائمة حول مباني فلسطينية "غير قانونية" ويطالب بهدمها 

* "هآرتس": 

الخطة لتغيير قانون الأساس – كرامة الانسان وحريته- يوضح للعالم ان إسرائيل ليست ديمقراطية

شبهات حول قيام مستشار الرئيس الإسرائيلي بالكذب لإنقاذ ابنه من تهمة محاولة قتل 

المظاهرات ضد الحكومة هذا الأسبوع في مكانيين بتل ابيب 

#الصحف الإسرائيلية

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