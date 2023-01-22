5 فوائد صحية لتناول الجبن

وكالات / سما /

كثيرًا ما يزعم الناس أنهم لا يستطيعون العيش بدون الجبن ولكنهم غالبًا ما يشعرون بالقلق من أنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب أو زيادة الوزن في الواقع، الجبن مثال على طعام كامل، طالما أنك تتجنب تناول الكثير من شيء واحد، وإليك كل المعلومات التي تحتاجها لمساعدتك على تناول الجبن بطريقة صحية، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

لماذا الجبن مفيد لنا؟

عندما يتعلق الأمر بالجبن، هناك العديد من الخيارات المغذية التي يجب التفكير فيها والعديد من الفوائد الصحية المحتملة. هنا بعض منهم.

1- مغذية للغاية

يوفر تغذية جيدة، الجبن مصدر رائع للكالسيوم والدهون والبروتين، بالإضافة إلى أنها غنية بالريبوفلافين والفوسفات والزنك والفيتامينات أ و ب 12 مقارنة بالنظم الغذائية التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الألبان التقليدية ، فإن اتباع نظام غذائي غني بمنتجات الألبان العشبية قد يوفر توازنًا صحيًا لأحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية، تعتمد صحة القلب والتمثيل الغذائي على دهون أوميجا 3.

2- يعزز صحة العظام والعضلات

الجبن مصدر رائع للكالسيوم والبروتين لتقوية العظام والعضلات، يعتبر الجبن مصدرًا رائعًا لبروتين مصل اللبن ، والذي يوجد أيضًا في العديد من المكملات الغذائية البودرة لنمو العضلات، الجبن غني بالكالسيوم لأنه مصنوع من الحليب، مع تقدمنا في العمر ، يمكن أن يساعد الكالسيوم في الوقاية من هشاشة العظام عن طريق جعل العظام النامية أقوى. يُعتقد أيضًا أن الفيتامينات A و D و K والزنك الموجودة في الجبن تدعم صحة العظام.

3- يخفض ضغط الدم

الجبن ومنتجات الألبان الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم يمكن أن تخفض ضغط الدم، يمكن أن تساعد الأجبان قليلة الدسم وقليلة الصوديوم في خفض ضغط الدم عند تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي، جرب جبنة الريكوتا أو الفيتا أو الماعز أو البارميزان أو القريش .

4- صحة الدماغ

وفقًا للأبحاث ، قد يكون الجبن مصدرًا ممتازًا للجلوتاثيون ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ، مضادات الأكسدة هذه لها القدرة على تحسين صحة الأوعية الدموية، وفقًا لدراسة ، كان لدى الأشخاص الذين تناولوا الجبن شرايين دموية أكثر صحة من أولئك الذين تناولوا المعجنات أو جبن الصويا.

5- يحسن صحة الأسنان

يمكن تحسين صحة الأسنان عن طريق الجبن، فهو مصدر ممتاز للكالسيوم الضروري لنمو الأسنان، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الجبن إلى زيادة مستوى الحموضة في لوحة الأسنان ، مما يوفر الحماية ضد تسوس الأسنان ،.

متى يكون الجبن غير صحي؟

الكازين، بروتين الجبن، يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، قد يؤدي رد الفعل التحسسي لهذه المادة الكيميائية إلى ظهور الطفح الجلدي وحب الشباب والصداع واحتقان الأنف بالإضافة إلى التهاب الجسم المعمم، السكر الموجود بشكل طبيعي في الجبن ، قد يتسبب اللاكتوز في حدوث رد فعل سلبي إذا كان جسمك غير قادر على معالجته. قد يكون الانتفاخ والغازات والإسهال علامات على عدم تحمل اللاكتوز.

أخيرًا، على الرغم من احتواء الجبن على الدهون المشبعة، والتي قد تكون مفيدة في الاعتدال، فقد ارتبطت الحميات الغذائية الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. يجب تناول الجبن باعتدال لأنه يحتوي على مستويات أعلى من الملح والدهون المشبعة.