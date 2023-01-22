"إنستغرام" يحصل على ميزة جديدة ومهمة

وكالات / سما /

أعلن القائمون على تطبيقات "إنستغرام" أن التطبيقات حصلت على ميزة جديدة ستكون مفيدة للكثير من المستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ميزة جديدة باتت متوفرة لمستخدمي "إنستغرام" تدعى Quite mode، الهدف منها هو منح المستخدمين وقت استراحة من الإشعارات التي قد تصلهم عبر التطبيقات، ومساعدتهم على الاسترخاء أو التركيز في أعمالهم.

وحين تفعيل Quite mode فإن الإشعارات ستتوقف بالظهور للمستخدم، وستتغير حالة ملفه الشخصي إلى وضع يظهر أنه في "وضع الاستراحة"، وسيقوم "إنستغرام" بإرسال رسائل إلى الأشخاص الذين يراسلونه تبلغهم أن المستخدم في "وضع الاستراحة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المستخدم يمكنه تفعيل الوقت الذي يناسبه مع الميزة الجديدة للاستراحة من الإشعارات، وبعد انتهاء هذه الوقت سيقوم "إنستغرام" بإرسال رسالة إليه تتضمن خلاصة للإشعارات التي وردته في ذلك الوقت.

ويرى الخبراء أن الميزة الجديدة ستكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من كثرة الإشعارات الواردة عبر "إنستغرام"، كما ستساعد الناس على التركيز في العمل أو الطلاب في التفرّغ للدراسة.