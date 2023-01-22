انتصاران لـ"المنطار" والهلال في دوري الممتازة

غزة / سما /

حقق اتحاد الشجاعية فوزاً مهماً على ضيفه شباب جباليا (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين، في ختام منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "المنطار" يسار الصباحين (60)، وعلاء عطية من ركلة جزاء (78).

وبهذا الفوز رفع "المنطار" رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام شباب رفح، وتجمد رصيد "ثوار الشمال" عند 23 نقطة في المركز الخامس.

هلال غزة (2) _ شباب خانيونس (0)

وتغلب هلال غزة على ضيفه شباب خانيونس (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين.

وأحرز هدفي الهلال محمد البطراوي بالخطأ في مرماه (48)، ومحمد خليفة (81).

وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد "النشامى" عند 16 نقطة في المركز التاسع.