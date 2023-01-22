ديمبلي يعترف أنه يستحق الطرد في مباراة برشلونة ضد خيتافي

أثير جدل كبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول حالة تحكيمية في مباراة برشلونة وخيتافي، والتي أقيمت يوم أمس الأحد، وانتهت بفوز البلوجرانا بهدف نظيف حمل توقيع بيدري.

وتعتقد فئة كبيرة من عشاق كرة القدم أن عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة كان يستحق الطرد في مباراة خيتافي، وذلك بسبب تدخله العنيف على المدافع الأوروجوياني عمر الديريتي، والذي نال عليه بطاقة صفراء فقط.

وذكرت صحيفة موندو ديبوريتفو الكتالونية أن ديمبلي نفسه كان يشعر أنه يستحق الحصول على بطاقة حمراء بعد أن قام بهذا التدخل، حيث أخبر أحد زملائه في الفريق أن التدخل يستحق الطرد، وكان يترقّب القرار الذي سيتخذه الحكم بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

لكن من حسن حظ عثمان ديمبلي أن حكم المباراة لم يقم بمراجعة اللقطة، واكتفى بالإنذار فقط، وهذا القرار خلق حالة من الجدل بعد انتهاء المباراة.

وانتقد عمر الديريتي القرار الذي اتخذه حكم المباراة بعدم طرد عثمان ديمبلي بالبطاقة الحمراء المباشرة، حيث نشر مقطع فيديو للتدخل عبر حسابه الرسمي على تويتر، واكتفى بوضع رسم تعبيري يشير إلى عدم قدرته على الحديث.