المنخفضات الجوية تعود للمنطقة بعد منتصف الأسبوع المقبل

رام الله / سما /

تشهد المنطقة أحد أسوء مربعانيات فصل الشتاء، مع عدم تأثرها إلا بمنخفض جوي واحد خلال نهاية الشهر الماضي، وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها، بحيث أصبحت الأجواء أقرب إلى الربيعية خلال الأيام الماضية.

وتوقع الراصد الجوي داوود طروة، ان تستمر الأجواء المستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، بحيث ترتفع الحرارة خلال الأيام القادمة، وتكون الأجواء دافئة خلال ساعات النهار، وباردة نسبيا خلال ساعات الليل.

وأوضح الراصد الجوي، أن المؤشرات أصبحت قوية لانتهاء الاستقرار اعتبارا من يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مع اقتراب منخفض جوي من المنطقة، وانخفاض الحرارة بشكل ملموس وتساقط الأمطار على مختلف المناطق، كما سيكون هناك تساقط أمطار محلية على بعض المناطق قبل المنخفض الجوي المتوقع.

وأضاف الراصد الجوي، أن المنخفض الجوي القادم لن يكون الوحيد، وسط مؤشرات جيدة لتأثر المنطقة بمنخفضات جوية أخرى خلال الفترة القادمة، بحيث يعود نشاط المنخفضات الجوية في المنطقة بعد انقطاعها الفترة الماضية.

وتابع، المنخفضات الجوية المتوقعة في شباط قد يكون بعضها قطبي لكن بحاجة للمزيد من المتابعة.