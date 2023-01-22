فيديو.. ريال مدريد يفوز بصعوبة على أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز بصعوبة على مضيفه أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة ضمن فعاليات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف أتلتيك بيلباو منافسه ريال مدريد مساء أمس الأحد في سان ماميس، ونجح المرينجي في تحقيق الفوز بثنائية كريم بنزيما وتوني كروس.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيما باب التسجيل لفريق ريال مدريد بالدقيقة 24 من عمر الشوط الأول بطريقة رائعة بصناعة الإسباني ماركو أسينسيو.

وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض أتلتيك بيلباو تسجيل هدف التعادل وبالفعل سجل هدفاً ولكن أُلغى بداعي التسلل.

وتألق البلجيكي تيبو كورتوا في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو بتصديه للعديد من الفرص الخطيرة طوال أحداث اللقاء.

وقبل انتهاء المباراة وبالتحديد في الوقت بدل من الضائع نجح الألماني توني كروس في تسجيل هدف ريال مدريد الثاني بصناعة من البرازيلي رودريجو جوس لينتهي اللقاء بفوز الفريق الملكي بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 41 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد بيلباو عن النقطة 26 في المركز الثامن.