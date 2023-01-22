  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. ريال مدريد يفوز بصعوبة على أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة

الإثنين 23 يناير 2023 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يفوز بصعوبة على أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة



وكالات / سما /

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز بصعوبة على مضيفه أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة ضمن فعاليات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف أتلتيك بيلباو منافسه ريال مدريد مساء أمس الأحد في سان ماميس، ونجح المرينجي في تحقيق الفوز بثنائية كريم بنزيما وتوني كروس.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيما باب التسجيل لفريق ريال مدريد بالدقيقة 24 من عمر الشوط الأول بطريقة رائعة بصناعة الإسباني ماركو أسينسيو.

وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض أتلتيك بيلباو تسجيل هدف التعادل وبالفعل سجل هدفاً ولكن أُلغى بداعي التسلل.

وتألق البلجيكي تيبو كورتوا في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو بتصديه للعديد من الفرص الخطيرة طوال أحداث اللقاء.

وقبل انتهاء المباراة وبالتحديد في الوقت بدل من الضائع نجح الألماني توني كروس في تسجيل هدف ريال مدريد الثاني بصناعة من البرازيلي رودريجو جوس لينتهي اللقاء بفوز الفريق الملكي بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 41 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد بيلباو عن النقطة 26 في المركز الثامن.

#ريال مدريد #أتلتيك بيلباو #الدوري الاسباني

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. غضب إسرائيلي من الاتحاد الأوروبي

اغتيال عماد مغنيّة.. تفاصيلٌ جديدةٌ: بوش وأولمرت أصدرا الأوامر والموساد أبلغ: “العربيّ مات”

لماذا ترفض "إسرائيل" تسليم قاض مكسيكي ليحاكم في بلاده؟

خبير عسكري إسرائيلي: الأوضاع تتجه نحو التفجر و انتفاضة فلسطينية تقترب

كريم يونس: الفصائل الفلسطينية أخفقت في ملف الأسرى

أديب إسرائيلي بارز: "إسرائيل" تحترق..

أول دولة عربية تقدم أسلحة إلى أوكرانيا.. من هي؟!

الأخبار الرئيسية

ستتواصل الاتصالات بشأن الخان الأحمر .. اتفاق إسرائيلي على هدم أي مبنى جديد في مناطق (ج)

20230123073513

جيش الاحتلال يعترف بإعدام الشهيد أحمد كحلة بدم بارد ودون ان يشكل أي تهديد

photo_2023-01-22_21-15-09

لماذا ترفض "إسرائيل" تسليم قاض مكسيكي ليحاكم في بلاده؟

خبير عسكري إسرائيلي: الأوضاع تتجه نحو التفجر و انتفاضة فلسطينية تقترب

سفير-الولايات-المتحدة-لدى-إسرائيل-توماس-نيدز

السفير الأمريكي: إدارة بايدن لا توافق على ضم "إسرائيل" أراض جديدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم