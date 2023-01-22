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ستتواصل الاتصالات بشأن الخان الأحمر .. اتفاق إسرائيلي على هدم أي مبنى جديد في مناطق (ج)

الإثنين 23 يناير 2023 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ستتواصل الاتصالات بشأن الخان الأحمر .. اتفاق إسرائيلي على هدم أي مبنى جديد في مناطق (ج)



القدس المحتلة / سما /

اتفق رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على هدم كل مبنى فلسطيني جديد يقام داخل المنطقة المصنفة ( ج)، خلال وقت قصير.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه تم التوصل إلى هذا القرار من أجل تبديد التوتر القائم بين وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يتولى منصب وزير في وزارة الجيش وله صلاحيات حول الأمور المدنية المتعلقة بالضفة الغربية. 

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاتفاق بين الوزيرين مما سيؤدي إلى تنقية الأجواء وإزالة التوتر بينهما.

أما بالنسبة للمباني القديمة التي أقيمت في المنطقة مثل خان الأحمر فإن الائتلاف سيمضي في الاتصالات الرامية إلى حل هذه القضية. 

وكان التوتر بين غالانت والوزراء الأكثر يمينية وتشددًا قد نشب بعد أن أصدر غالانت تعليمات بإخلاء نقطة استيطانية رغم معارضة سموتريتش.

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