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مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بحادث سير ذاتي برام الله

الإثنين 23 يناير 2023 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بحادث سير ذاتي برام الله



رام الله / سما /

لقي شاب (19 عامًا)، مصرعه، وأصيب 3 مواطنين آخرين، نتيجة حادث سير ذاتي وقع بالقرب من قرية عين عريك غرب محافظة رام الله والبيرة.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه وبعد ورود اشارة تفيد بوقوع حادث سير ذاتي لمركبة تبين فيما بعد أنها غير قانونية بالقرب من قرية عين عريك، على الفور توجهت دورية المرور للمكان وطواقم الاسعاف والدفاع المدني، وتم عمل اللازم ونقل المصابين لمجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين.

وأشار ارزيقات إلى أنه تم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة شرطة المرور التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته.

وناشد ارزيقات المواطنين بمنع أبنائهم من اقتناء وقيادة المركبات غير القانونية لما تشكله من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين وتفاديا لخسارة المزيد من الأرواح والإصابات.

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