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فيديو.. برشلونة ينتزع انتصاراً صعباً على خيتافي في الدوري الإسباني

الإثنين 23 يناير 2023 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة ينتزع انتصاراً صعباً على خيتافي في الدوري الإسباني



وكالات / سما /

تمكن فريق برشلونة من تحقيق انتصارٍ صعب على خيتافي بهدفٍ دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو قد شهدت هدفاً وحيداً سجله النجم بيدري في الدقيقة 35، وذلك بعد استغلاله لكرة عرضية أرضية من رافينيا دياز.

ونجح الحارس الألماني مارك أندري تيرشتيجن في إنقاذ برشلونة من هدفٍ مُحقق بعد تصديه لانفرادٍ تام في نهاية الشوط الأول.

ولم تتمكن المنظومة الهجومية لبرشلونة من تسجيل المزيد من الأهداف في الدقائق المُتبقية من اللقاء.

ومن جانبهم فشل لاعبو خيتافي على مدار دقائق الشوط الثاني في تشكيل تهديد حقيقي على مرمى برشلونة، لينتهي اللقاء بفوزٍ مُهم لأبناء كتالونيا بهدفٍ دون رد.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط للنقطة رقم 44 يحتل بهم الفريق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتل خيتافي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الدوري الإسباني ضد جيرونا يوم السبت المُقبل على أرض المُنافس، فيما سيلعب خيتافي في نفس اليوم على أرضه ضد ريال بيتيس.

#برشلونة #الدوري الإسباني #خيتافي

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