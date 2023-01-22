الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويستدعي شقيقين من رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 4 شبان من محافظة رام الله والبيرة، واستدعت شقيقين للتحقيق.

وذكرت مصادر أمنية ،" أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدي مصطفى رشيد مخلف (24 عاما)، بعد أن داهمت منزله في مخيم الجلزون شمالا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين، لم تعرف هويتهم بعد، بالقرب من مدينة روابي شمالا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وفتشت عددا من المنازل، وسلّمت الشقيقين رمضان وأحمد إبراهيم النعسان، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

يشار أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون والمغير، دون التبليغ عن إصابات.