رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على دعوة المتطرف بن غفير هدم ست مناطق شمال ووسط الضفة الغربية، ومناطق محمية طبيعية في بيت لحم والخان الأحمر شرق القدس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يهدم ويعتقل ومستوطنوه يستهدفون أراضي ومنازل المواطنين

- الرئيس يعزي نائب قائد الحرس الرئاسي بوفاة والده والمناضل أنيس الخطيب بوفاة شقيقته

- إدارة سجون الاحتلال تجري تنقلات انتقامية بحق الحركة الأسيرة قد تطال 2000 أسير

- نتنياهو يقيل درعي من منصبه وزيرا للداخلية والصحة

- إدانات فلسطينية وعربية ودولية واسعة لحرق نسخة من القرآن في السويد

- المفتي: السبت 18 شباط ذكرى الإسراء والمعراج

* "الأيام":

- وزراء إسرائيليون يدعون لهدم مئات البيوت فـي الـضـفـة وإخـلاء سـكـان "الـخـان الأحمر"

- مواجهـات فـي قريتي النبي صالح ورمانة وقطع مئات أشجار الزيتون شرق قلقيلية

- السفير الأميركي: لن نسمح بضم أراض جديدة بالضفة وسنحافظ على حل الدولتين

- مستوطنون متنكرون بزي عسكري حـاولـوا تـفتيـش منـزل غـرب أريحا

- الاحتلال يـواصـل بـنـاء جـدار الفصل العنصري جنوب غربي جنين

- سـورية: مقتل 16 شخصًا بينهـم أطفـال بـانهيـار مـبنـى فـي حـلـب

- "كاكال" بصدد استئناف تجريف أراضي المواطنين العرب في النقب وتحريشها

الـقـدس: الاحتلال يـجـدد تقييد حركة الأسير المحرر ناصر أبو خضير

تل أبيب: شركات "الهايتك" تنضم للاحتجاج ضد حكومة نتنياهو

* "القدس":

- مستوطنون يقتحمون تجمعا في الأغوار والجيش يهدم منزلا وغرفتين بالقدس وارطاس

- نتنياهو يقيل درعي من منصبيه الوزاريين

- جهات فلسطينية تحذر من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية مخططا لهدم قرية "الخان الأحمر"

- المتطرف بن غفير يطالب بهدم المنازل في 6 مناطق فلسطينية

- اتحاد موظفي "الأونروا" في غزة يقر تعليق العمل جزئيا اليوم

- "العاد الاستيطانية" تغلق عين سلوان وتضع بوابات حديدية وتضمها للحفريات والنفق

- مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية على أراضي جوريش

- المفتي ووزير الأوقاف يدينان حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد