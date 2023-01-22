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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الإثنين 23 يناير 2023 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية خرسا جنوب غرب الخليل واعتقلت الشاب عبد الله حسن صافي (20 عاما)، ومن واد نزار ببلدة دورا اعتقلت الشاب ليث محمود أبو زنيد، ومن بلدة اذنا اعتقلت الشاب مؤمن مصطفى أبو جحيشه (18 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ودورا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية.

#الخليل #الاحتلال #قرية خرسا

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