قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتحمت تلك القوات، العديد من المناطق منها نابلس وجنين، وسط اشتباكات مع مجموعات المقاومة.

وفي نابلس، اعتقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الشاب محمود الطقطوق، في أعقاب اقتحام منزله في حي فطاير.

وفي جنين، اعتقل الأشقاء سامر، أحمد، محمود المهر خلال اقتحام منطقة الجابريات.

وفي طولكرم، اعتقل الشبان عبدالرحمن قرعاوي، قتادة عسس، أحمد أمارة، في أعقاب اقتحام منازلهم في مخيم نور شمس ومناطق أخرى.

فيما اعتقل المحرر عدي نخلة في أعقاب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

بينما اعتقل 3 شبان من بيت لحم، منهم نضال حسنات في مخيم الدهيشة، والطفل سيف درويش، والشاب أكرم ملش من مخيم عايدة.